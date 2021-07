Professor Welton Pinheiro toma Posse na Câmara Municipal

Tomou posse nesta quinta-feira, dia 1 de julho de 2021, o Vereador Professor Welton Pinheiro. Ele e suplente do vereador José Barbosa “ Porrão Borracheiro”, que faleceu no dia 12 de junho de 2021.

O Prefeito Lauro Júnior esteve presente e ressaltou a importância do Vereador em estar legislando nesses próximos três anos e meio em favor de nossos munícipes.

O Presidente da Câmara, João Paulo Bosio deu as boas-vindas ao Professor Welton assim como todos Vereadores presentes, Adenilson Vicente, Bruno Cavassani, Sérgio Dias de Lima, Claudio Taparo e Fabiano Goularte Marafon.

Professor Welton prestou compromisso e assinou termo de posse e em seguida fez um discurso emocionado, lembrando das palavras de humildade do Vereador Porrão Borracheiro quando finalizou eleição e que iria precisar do mesmo.