Uma ocorrência de ameaça mobilizou a Polícia Militar na noite de terça-feira (24), na Rua São José, na região central de Bom Sucesso (PR).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h19, após um desentendimento familiar. No local, um casal relatou que estava em sua residência quando um primo chegou ao imóvel e passou a ameaçá-los de morte, utilizando um tijolo.

Segundo as vítimas, a discussão teria começado por causa de desavenças familiares envolvendo comentários que teriam sido levados à mãe de um dos moradores. Durante o desentendimento, a mulher pediu para que o parente cuidasse da própria vida, o que teria provocado a discussão e as ameaças.

O homem apontado como autor negou ter feito ameaças e afirmou aos policiais que houve apenas uma discussão verbal. Ele alegou que a mulher costuma dirigir ofensas a ele quando se encontram em vias públicas e que a situação teria se repetido naquele dia.

Ainda conforme a PM, nenhuma das partes manifestou interesse imediato em representar criminalmente contra a outra, mas ambas optaram por manter esse direito para uma data posterior, dentro do prazo legal.

Os envolvidos foram orientados pela equipe policial, e um boletim de ocorrência foi confeccionado para registrar o caso.