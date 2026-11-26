Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (25), após uma abordagem na Avenida Júlio Alves Machado, na região central de Bom Sucesso.

De acordo com informações da PM, a equipe realizava patrulhamento por volta das 19h27 quando visualizou uma motocicleta cujo escapamento emitia ruídos excessivos, em desacordo com as normas de trânsito.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou bruscamente, o que motivou a abordagem policial. Durante a identificação, os policiais constataram que o homem, de 28 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir.

Diante das irregularidades, foram lavradas as notificações de trânsito cabíveis, e a motocicleta foi recolhida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O condutor foi orientado pela equipe policial e liberado no local.