Uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada na madrugada desta quinta-feira (26), em Jandaia do Sul, após uma denúncia anônima apontar que um casal estaria utilizando uma motocicleta Honda Biz branca para realizar entregas de entorpecentes na modalidade delivery, principalmente nas proximidades do Supermercado Bom Dia.

Durante patrulhamento nas imediações do estabelecimento, policiais militares visualizaram uma motocicleta com características semelhantes às informadas na denúncia, ocupada por um casal. Ao perceber a aproximação da viatura, o passageiro teria levado a mão ao bolso, levantando suspeita da equipe, que realizou a abordagem.

Os envolvidos foram identificados como uma adolescente de 17 anos, que conduzia a motocicleta, e um jovem de 18 anos, que estava na garupa. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o rapaz três porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente quatro gramas, além de um aparelho celular iPhone.

Questionado sobre a denúncia de que estaria realizando entregas de drogas, o jovem teria confirmado a atividade. A adolescente, por sua vez, relatou que ele estaria envolvido com o tráfico e informou que havia mais entorpecentes em sua residência, autorizando a equipe a realizar buscas no imóvel.

Com apoio de outra equipe policial, os militares foram até a casa da adolescente, localizada nas proximidades do local da abordagem. Durante as buscas, foram encontrados dez kits de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 290 gramas. Os materiais estavam embalados individualmente em sacos plásticos tipo ziplock, acompanhados de papel de seda, indicando que estavam preparados para comercialização.

No imóvel, os policiais também localizaram uma pochete preta contendo R$ 509,50 em dinheiro, cinco unidades de substância análoga ao ecstasy e aproximadamente 21 gramas de cocaína, divididas em 17 porções e acondicionadas individualmente.

Diante dos fatos, o jovem de 18 anos recebeu voz de prisão. A adolescente de 17 anos foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, acompanhada da mãe, para as providências cabíveis.