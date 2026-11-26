Uma mulher de 52 anos teria sido agredida com um pedaço de madeira durante uma discussão na noite de quarta-feira (25), em Marumbi, no Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h42 para atender a uma ocorrência de injúria e vias de fato, na região central do município.

No local, os policiais conversaram com um homem de 46 anos e uma mulher de 52 anos. Eles relataram que um casal, identificado como uma mulher de 31 anos e um homem, estacionou um veículo em frente à residência e os chamou até a rua.

Segundo os relatos, após o início de uma discussão, a mulher de 31 anos teria pegado um pedaço de madeira e atingido os braços da vítima. Na sequência, ela deixou o local acompanhada do homem.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas imediações na tentativa de localizar os envolvidos, mas ninguém foi encontrado.

A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais e o prazo para formalizar a representação criminal. Um boletim de ocorrência foi confeccionado.