Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no município, que resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 67 anos.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Civil e teve como objetivo o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em uma residência localizada nas proximidades da rodovia BR-369.

Durante as buscas, os policiais encontraram, no forro do imóvel, aproximadamente 23 gramas de substância análoga ao crack. Também foram apreendidos R$ 270 em dinheiro e um aparelho celular pertencente à investigada.

No decorrer da operação, os policiais também identificaram uma mulher que relatou ter ido até o endereço para adquirir entorpecentes para consumo próprio. Ela afirmou ainda que costumava comprar drogas naquele local.

Diante dos elementos encontrados, a mulher de 67 anos recebeu voz de prisão em flagrante, em tese, pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e destaca a importância da participação da comunidade, incentivando o encaminhamento de denúncias anônimas por meio dos canais oficiais.