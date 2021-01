Primeiro militar eleito em Jandaia do Sul toma posse

No dia 1º de janeiro de 2021 o Cabo Sérgio de Lima tomou posse como vereador na Câmara Municipal de Jandaia do Sul. É um feito histórico para Jandaia pois é o primeiro Militar a ser eleito na Cidade. De Lima conta com 27 anos de serviços prestados para a população paranaense envergando a farda da Polícia Militar, sendo 18 anos servindo em grupo tático na ROTAM da Companhia de Jandaia do Sul.

O Cabo Sérgio de Lima teve uma votação expressiva em Jandaia com 655 votos, sendo o segundo Candidato mais votado. “Tenho que agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que me deu, à minha família que sempre esteve comigo nos momentos fáceis e difíceis e ao povo de Jandaia que me deu esse voto de confiança. Vou representar a Polícia Militar na Câmara de Vereadores e lutar pela bandeira da Segurança Publica na nossa cidade” relata o Vereador empossado Sérgio de Lima.

O Tenente Thiago Mendes, Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Jandaia do Sul destaca a importância de termos representantes militares tanto no Legislativo quanto no Executivo: “o Cabo De Lima merece nossos elogios e está de parabéns pelos seus resultados. De Lima tem por vocação servir ao povo e a defesa da comunidade, e sabe das dificuldades que os agentes de segurança passam diariamente, precisamos de representantes que lutem por melhores condições de serviço para nossos policiais militares, o que será refletido em uma melhora nos serviços prestados para a comunidade de Jandaia do Sul”.