Primeiro milionário de 2024 do Nota Paraná sai já na segunda semana do ano

(AEN) O primeiro sorteio de 2024 do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda, está agendado para a próxima quinta-feira (11). Nesta edição, 3 milhões de contribuintes que inseriram o CPF nas notas fiscais de suas compras em setembro de 2023 concorrem às premiações. No total, mais de R$ 5 milhões serão distribuídos em prêmios para consumidores e instituições sociais. Além do prêmio principal, o cobiçado R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez de R$ 10 mil, um de R$ 50 mil e um prêmio de R$ 100 mil.

Para esta edição de janeiro, foram disponibilizados 53,3 milhões de bilhetes eletrônicos que concorrem às premiações. Assim como em todos os meses, o sorteio será transmitido ao vivo a partir das 9h30, através dos canais oficiais da Secretaria da Fazenda (Sefa) no Instagram, Facebook e YouTube.

As entidades sociais cadastradas no programa também têm participação garantida. Neste mês, 1.392 instituições estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil. Essas organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, ação que gerou 7,03 milhões de bilhetes em janeiro.

PARANÁ PAY – Além dos sorteios principais do Nota Paraná, quase 2 milhões de consumidores inscritos no Paraná Pay também concorrem a 8 mil prêmios de R$ 100.

Para participar desses sorteios, é necessário se cadastrar no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil de usuário no site ou no aplicativo (Android ou iOS). Os valores obtidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária vinculada ao Nota Paraná.

COMO PARTICIPAR – Participar do Programa Nota Paraná é fácil: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, o que possibilita o acúmulo de créditos.

Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.