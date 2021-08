Primeira-dama de Jandaia do Sul participa do Encontro das Primeiras-damas em Curitiba

Na última terça-feira (17), a primeira-dama Stella Silva, participou do Encontro das Primeiras-Damas do Paraná, no Palácio do Iguaçu, na capital Curitiba.

O objetivo desse encontro foi promover um debate sobre políticas públicas direcionadas à área social e à mulher nos municípios paranaenses.

No encontro, a primeira-dama do Estado Luciana Saito Massa apresentou os projetos de políticas públicas do governo e se colocou à disposição dos municípios.

A primeira-dama de Jandaia do Sul Stella Silva presenteou a primeira-dama do Estado Luciana Saito Massa com doces e artesanatos produzidos por mulheres de Jandaia do Sul.