PRF atualiza condições das rodovias no Paraná

Pista totalmente interditada por conta de alagamento da pista devido as fortes chuvas em:

Imbituva no km 1 da BR 153

Rebouças no km 351 da BR 153

Entre Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul na BR 476 entre os km 64 e km 88, trânsito parcialmente interditada ao longo deste trecho com vários pontos com queda de árvore e queda de barreira.

Mallet no km 399 da BR 153 – pista parcialmente interditada devido a alagamento.

Para acompanhar as condições atualizadas das rodovias federais do Paraná, acesse o X (Twitter) @prf_pr