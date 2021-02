PRF atende grave acidente em Nova Esperança. Veículo tinha placas de Jandaia do Sul

O condutor, um homem de 43 anos, morreu após ser ejetado

Por volta de 10 horas deste sábado (27), a PRF foi acionada em virtude de um acidente de trânsito, tipo capotamento, ocorrido na BR 376, KM 142, no município de Nova Esperança.

O veículo envolvido foi um Fiat Prêmio com placas de Jandaia do Sul/PR, conduzido por um homem de 43 anos.

Ele trafegava no sentido Paranavaí a Maringá, quando perdeu o controle da direção e capotou. O condutor foi ejetado para fora do veículo, indicando a provável não utilização do cinto de segurança.

Com a violência do impacto este condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao IML de Paranavaí.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à autoridade policial.