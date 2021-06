PRF atende grave acidente com óbito em Ortigueira

Na noite desta sexta (04), por volta das 23h, no km 315, da BR 376, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Um caminhão VOLVO/FH12 tracionava um semirreboque que transportava um contêiner carregado de resina de polietileno, ambos com placas de Piraquara-PR, que seguia sentido Ortigueira Mauá da Serra, conduzido por um homem de 60 anos, que ao adentrar numa curva, tombou sobre a via.

Com a violência do impacto, o condutor do veículo, que não utilizava cinto de segurança foi ejetado do veículo e não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Concessionária Rodonorte e IML, compareceram ao local para levantamento de dados, sinalização do local e remoção do corpo, respectivamente.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.