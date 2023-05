PRF apreende 158 kg de maconha em Mandaguari

Foi na manhã deste domingo (21)

Por volta das 08h30, no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um veículo Jeep/Renegade, de cor prata com placas de Minas Gerais, de propriedade de uma locadora.

Porém, o condutor desobedeceu à ordem e acelerou o veículo em alta velocidade no sentido Mandaguari. Houve o acompanhamento tático por aproximadamente 1 km, quando o condutor, de forma abrupta, estacionou no acostamento e fugiu para o meio do mato, às margens da rodovia.

Houve busca na região, porém, até o momento este condutor não foi localizado.

Em fiscalização no interior do automóvel, foram encontrados divididos em vários tabletes,158 kg de maconha.

O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.