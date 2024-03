Prefeitura realiza reunião para Semana “D” Contra a Dengue em parceria com o Estado

Após participar de uma reunião semana passada com a 1ª Dama do Estado, Luciana Massa, a respeito de ações contra a dengue a 1ª Dama Stella Silva de Jandaia do Sul que esteve participando junto com a Defesa Civil do município, tomou a frente junto com o Prefeito Lauro Junior para programar as ações da semana contra a dengue no município. “Jandaia Unidos Contra a Dengue”.

Nesta manhã de sexta-feira, 08 de março, foi realizada uma reunião com representantes de diversos segmentos da sociedade para mais uma vez estabelecer estratégias e ações para serem aplicadas já na próxima semana que começará na segunda-feira, 11 de março no Distrito de São José e Vilas Rurais Paraíso e Vicente Pupio.

Terça-Feira

Parque Industrial Santo Farinazzo, Vila Operária, Jardim Universitário, Jardim Moretti, Jardim Morumbi, Jardim Felicidade e Jardim Rebouças.

Quarta-Feira

Vila Paião, Jardim das Flores

Lino Marchetti, Jardim Araucária, Vila Batista, Jardim America, Jardim Esteves.

Quinta-Feira

Vila Santo Antônio,

Vila Alta, Centro

Sexta-Feira

Nova Jandaia, Santa Rita

Jardim Castanho, Jardim Esmeralda, Jardim Perola, Primeiro de Maio, Antonio Souza Silva, 14 de Dezembro, Arnaldo Buzatto, Jardim Capocci, Jardim Canadá.

Segunda-Feira (18)

Vila Rica, Jardim Vista Alegre

Jardim Santa Helena 1,2,e 3

Água Cristalina, Parque Alvorada, Residencial Massa, Jardim Brasil, Jardim Vilar 1 e 2, Jardim Planalto, Residencial Jardim Nossa Senhora de Fátima.