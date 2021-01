Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul inaugura Centro de Tratamento do Covid-19

Para atender a população jandaiense com mais qualidade e diminuir o risco de contaminação do novo coronavírus, o Departamento de Saúde da Prefeitura

Municipal de Jandaia do Sul inaugura nesta sexta-feira, 15 de janeiro, o Centro de

Tratamento do Covid-19 (CTC), que fica na Rua dos Patriotas, 943, ao lado do Corpo

de Bombeiros.

O local está adequadamente estruturado para realização de exames e

a equipe médica foi ampliada.

O Centro de Tratamento do Covid-19 ( CTC) funcionará de segunda à sexta-feira, das

07 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Demais horários, finais de semana e feriados o

atendimento presencial continuará sendo feito no Pronto Atendimento Municipal

(PAM).

O CTC tem o objetivo de garantir um atendimento adequado e completo para

os pacientes com Covid-19 e, por ser um local exclusivo para o tratamento do novo

coronavírus, contribui para a diminuição do risco de contaminação da população

jandaiense.

A orientação é para que qualquer pessoa que apresente algum dos

sintomas do Covid-19 vá diretamente ao CTC para realização de exames e

atendimento.

“Estamos preparados para acolher as pessoas e realizar um atendimento

individualizado, seguindo nosso protocolo e dando o suporte necessário para os

pacientes com Covid-19. ”, afirma o Dr. Guilherme de Carvalho, um dos médicos da

equipe do CTC de Jandaia do Sul.

Já no primeiro atendimento, o paciente sintomático receberá todas as orientações

para o isolamento correto, realizará o exame e receberá os medicamentos

necessários.

De acordo com o protocolo da equipe do CTC, todo jandaiense que

positivar para Covid-19 será monitorado diariamente pela equipe da UBS mais

próxima a sua residência com checagem da saturação de oxigênio ( oximetria).

Pacientes em grupo de risco ou casos mais graves terão acompanhamento médico

diário e, se necessário, o CTC está estruturado com ambulância para

encaminhamento aos hospitais da região.

“A estruturação de um local exclusivo para tratamento das pessoas com Covid-19

aconteceu devido a necessidade de melhorar e otimizar o atendimento e, ao mesmo

tempo, nos preparar para o caso de aumento da demanda. ”, afirma Tadeu Rocco,

chefe do Departamento de Saúde da cidade de Jandaia do Sul, que reforça também a importância das pessoas usarem máscara, realizarem a higienização das mãos e

respeitarem o distanciamento social.

Mais informações poderão ser passadas através do telefone do Centro de

Tratamento do Covid-19 ( 43) 3432-6378. A equipe do Departamento de Saúde reforça

que os sintomas mais comuns do Covid-19 são: febre, tosse seca, fadiga, perda de olfato, dificuldades para respirar ou respiração ofegante, tremedeira, dores no corpo

ou nas juntas, dor de cabeça, dor de garganta, confusão mental, tontura e diarréia.

Em caso de sintomas, a orientação é ir diretamente até o Centro de Tratamento do

Covid-19 para atendimento.