Prefeitura entrega equipamentos de proteção individual ao SAMU

O Prefeito Lauro Junior, acompanhado da Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz e do Diretor do Departamento de Indústria e Comércio Vitor Hashimoto, estiveram nesta segunda-feira, 07 de agosto, fazendo a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Administração Municipal adquiriu os equipamentos com recursos próprios, materiais esses que serão essenciais para o atendimento de emergências médicas e salvamento de vidas na cidade.

Os equipamentos entregues foram: Macacão, Óculos de Proteção, Bonés, Camisetas e Botas. Com esses equipamentos, os servidores terão melhores condições de trabalho, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento prestado pelo serviço à população de Jandaia do Sul.