Prefeitura de SPI lança mapa interativo da coleta seletiva durante a 1ª Mostra Ambiental

A prefeitura de São Pedro do Ivaí, através da secretaria municipal de Meio Ambiente, realizou na terça-feira (14), a 1ª Mostra Ambiental. O evento aconteceu na Praça Padre José Rossi e contou com grande público, que compareceu durante todo o dia.

A mostra contou com exposições do Instituto Água e Terra – IAT, Associação dos Agentes Ambientais de São Pedro do Ivaí, do Viveiro Municipal de São Pedro do Ivaí, de quadros do pintor e professor, José Roberto Levon, flores e artesanatos com materiais reutilizáveis; exposição dos trabalhos dos alunos da rede municipal de ensino, confeccionados na semana do meio ambiente; projetos de extensão “SOS Riachos de Maringá” da Universidade Estadual de Maringá – UEM, e “Práticas Ambientais Sustentáveis (PAS)” e “Solo na escola” da Universidade Federal do Paraná – UFPR/Jandaia do Sul.

O evento foi encerrado a noite, com apresentação dos alunos de teclado do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Eduardo do Prado Martins, representou a prefeita na ocasião, uma vez que ela participava de uma reunião em Maringá, para tratar sobre assuntos relacionadas a saúde no município.

Carlos Eduardo, o Carlota, parabenizou todos os trabalhos expostos e a iniciativa da administração em realizar atividades tão importantes no mês do meio ambiente. “É muito importante conhecer o nosso meio ambiente para então preservar, e este é o lema desse mês e todos que organizaram estão de parabéns”. Também compareceram no encerramento os vereadores, Wilson Tavares e Rildo Bernardes de Camargo, além de secretários municipais e chefes de departamentos da prefeitura.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Vanessa dos Santos, também fez uso da palavra e parabenizou a todos os expositores pelos trabalhos, além de fazer uma breve explicação sobre o mapa interativo da coleta seletiva no município. “Lá vocês encontraram informações sobre os materiais que devem ser separados e os dias em que o caminhão da coleta passará em seu bairro”.

Informações do mapa interativo:

Confira o novo mapa interativo da Coleta Seletiva de São Pedro do Ivaí através deste link! https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1v4WKVQ1pAXG5oO54uLZ8zt7vqwNgXyyk&ll=-23.83737665953175%2C-51.87743913833007&z=12

Através do processo de separação, uma parte destes materiais que iriam ser descartados pode ser reaproveitada, trazendo benefícios para o meio ambiente, e para a população através da geração de empregos e renda.

Mas para que isso de fato aconteça, é importante que façamos nossa parte, seja dentro de casa, ou nas ruas de nossa cidade.

Para contribuir com a coleta seletiva armazene corretamente os materiais, principalmente vidros quebrados e identifique-os para que novos acidentes não aconteçam. Além disso, não encaminhe fezes e restos de comida juntamente com o material reciclável.

Atividades que ainda serão realizadas

Dentre as atividades que serão realizadas nos próximos dias estão: mostra de cinema com temática ambiental e envolvendo os alunos das escolas municipais, gincana ambiental com os alunos das escolas estaduais, e coleta de resíduos eletroeletrônicos.