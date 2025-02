Prefeitura de Jandaia do Sul Reforça Vacinação Contra a Febre Amarela

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Saúde e do Setor de Vigilância Epidemiológica, reforça a importância da vacinação contra a febre amarela para toda a população. A imunização é essencial para evitar a propagação da doença, especialmente diante do aumento de casos em estados vizinhos.

O estado do Paraná faz divisa com São Paulo, onde já foram confirmados oito casos da doença em humanos, resultando em três mortes, além de registros de primatas infectados em cidades como Ribeirão Preto, Pinhalzinho, Socorro, Colina, Campinas e Osasco. Também há um caso confirmado em Minas Gerais. Diante desse cenário, a vacinação é a principal forma de proteção contra a febre amarela.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus transmitido por mosquitos. Existem dois tipos de transmissão:

• Silvestre: ocorre em áreas rurais e de mata, por meio dos mosquitos Haemagogus e Sabethes.

• Urbana: ocorre em cidades, transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue.

A doença pode levar a complicações graves e até à morte, mas é totalmente evitável com a vacina, que garante imunidade para toda a vida.

Cobertura Vacinal em Jandaia do Sul

A meta do Ministério da Saúde é que 95% das crianças menores de 1 ano sejam vacinadas. No entanto, os números atuais mostram que ainda precisamos avançar:

✅ Cobertura no Paraná: 80,81% (dados até 01/12/2024)

✅ Cobertura em Jandaia do Sul: 77,49% (dados atualizados em 13/02/2025)

Com a chegada do período de maior risco para a doença (dezembro a maio), é fundamental que a população procure a vacina o quanto antes.

Quem Deve se Vacinar?

• Crianças:

• 1ª dose aos 9 meses de idade

• Reforço aos 4 anos

• Pessoas de 5 a 59 anos que nunca tomaram a vacina devem receber uma dose única.

• Idosos (60 anos ou mais) devem passar por uma avaliação médica antes da vacinação, para verificar possíveis restrições.

A vacina contra a febre amarela está disponível em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Jandaia do Sul, de acordo com o seguinte cronograma:

UBS Dia da Semana

Maria Borba Segunda-feira

Massahyro Terça-feira

Lázaro Quarta-feira

Damásio Quinta-feira

Ivoly Sexta-feira

A vacina tem validade curta após a abertura do frasco, por isso, é essencial seguir o cronograma.

A Prefeitura de Jandaia do Sul reafirma seu compromisso com a saúde da população e pede o apoio de todos para aumentar a cobertura vacinal.

A vacina é segura, gratuita e salva vidas.

Procure a UBS mais próxima e faça sua parte na prevenção contra a febre amarela.

.