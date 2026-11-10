Prefeitura de Jandaia do Sul intensifica limpeza, desobstrução e substituição de galerias pluviais

A Prefeitura de Jandaia do Sul está intensificando os serviços de limpeza, desobstrução e substituição de galerias de águas pluviais em diferentes pontos do município. As ações têm como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva, ampliar a capacidade do sistema de drenagem, prevenir entupimentos e reduzir os riscos de alagamentos, especialmente após os temporais registrados recentemente.

Além da retirada de resíduos acumulados nas redes de drenagem urbana e da manutenção das galerias e bocas de lobo, o município também está realizando a substituição de estruturas de drenagem em locais que necessitam de melhorias. Um dos pontos atendidos fica nas proximidades da agência do Sicredi.

As intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à manutenção e à melhoria da infraestrutura urbana, buscando garantir melhores condições para o escoamento das águas pluviais e contribuir para a segurança da população, principalmente durante períodos de chuvas intensas.

A Administração Municipal também reforça a importância da colaboração dos moradores para manter a cidade limpa e evitar problemas na rede de drenagem. A orientação é para que a população não descarte lixo, entulho ou qualquer tipo de resíduo nas ruas e nas proximidades das bocas de lobo.

O descarte irregular de materiais pode comprometer a passagem da água, provocar entupimentos e aumentar os riscos de alagamentos.

A Prefeitura destaca que os serviços de manutenção e melhorias no sistema de drenagem são fundamentais para prevenir transtornos e preparar a cidade para enfrentar os períodos de chuva. A participação da comunidade, por meio do descarte correto dos resíduos, também é essencial para garantir o bom funcionamento das galerias pluviais e contribuir com uma cidade mais limpa, organizada e segura.