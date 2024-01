Prefeitura de Jandaia do Sul inicia processo de expansão do aterro sanitário

O município de Jandaia do Sul iniciou nesta última semana o processo de expansão do Aterro Sanitário Municipal, tendo iniciado a construção da segunda trincheira.

O projeto da vala apresenta dimensões significativas tendo 90m x 22 m.

Esta iniciativa visa não apenas atender as demandas da população, mas também prioriza a minimização do impacto negativo ao meio ambiente, alinhando-se com restrição às normas ambientais vigentes.

Com o intuito de aprimorar a eficiência operacional a longo prazo, o projeto adota práticas modernas e atualizadas de execução.

Desta forma, busca se otimizar a gestão do Aterro Sanitário, garantindo sua capacidade de atendimento a comunidade Jandaiense por um período de 10 anos. Cabe ressaltar que o projeto se encontra devidamente licenciado junto aos órgãos ambientais competentes, evidenciando o compromisso com a conformidade legal e a responsabilidade ambiental.

As etapas previstas compreendem a execução de terraplanagem, impermeabilização e sistemas de drenagens, garantindo a eficácia do Aterro Sanitário ao longo do período estipulado.

Este conjunto de ações reflete o compromisso do município de Jandaia do Sul em promover uma gestão ambientalmente responsável e sustentável, priorizando a qualidade de vida da população.