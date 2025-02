Prefeitura de Jandaia do Sul informa sobre a atualização do sistema do Cadastro Único

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do departamento de Assistência Social, comunica que o sistema do Cadastro Único (CadÚnico) passará por uma atualização nacional e ficará temporariamente indisponível entre os dias 28 de fevereiro e 16 de março.

Durante esse período, não será possível realizar novos cadastros, atualizações ou consultas. O atendimento será retomado normalmente a partir de 17 de março.

O Cadastro Único é fundamental para o acesso a diversos programas sociais, como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. Para evitar transtornos, os cidadãos que precisam atualizar seus dados ou realizar novos cadastros devem procurar o setor responsável até o dia 27 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas junto ao CRAS de Jandaia do Sul.