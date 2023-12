Prefeitura assina contrato para início da reforma do PAM

O Prefeito Lauro Junior acompanhado dos Vereadores: Ranzani, João Paulo, Tadeu, Welton e Sergio de Lima, da Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz, do Diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais Luciano Lasperg e do representante da empresa N. J. de Oliveira Ltda Nildo Joaquim de Oliveira estiveram reunidos no gabinete para a assinatura do Contrato com a empresa vencedora da licitação para a reforma do Pronto Atendimento Municipal(PAM).

O valor Global para a execução dos serviços será de R$ 1.069.883,72, além da assinatura do contrato foi assinado também a ordem de serviço para o início das obras que provavelmente terá início no começo de janeiro de 2024 com previsão para o término do serviço de 240 dias.

O Prefeito Lauro Junior disse estar satisfeito com essa assinatura e o início das obras. “Esta é uma das mais importantes obras que a população espera, estando junto no pacote de mais de 32 milhões em obras e serviços que pretendemos iniciar em 2024”.

O projeto da reforma prevê desde a troca de telhado, estruturas, trocas de janelas, pisos, portas, acessibilidade, sistema hidráulico e elétrico, pintura entre outros.