Prefeitura antecipa salários de dezembro para esta quinta-feira (21)

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul antecipou para esta quinta-feira, 21 de dezembro, o pagamento dos salários de todos os servidores do município, referentes ao mês de dezembro. O pagamento do salário dentro do mês é um compromisso da gestão e esse ano estamos antecipando como forma de valorização do servidor, possibilitando assim a realização das compras do final do ano, movimentando a economia e o comércio local.