Prefeito Toledo participa do lançamento do projeto E-Fórum no TJPR

O prefeito Emerson Toledo, participou nesta segunda-feira (19) do lançamento do Projeto E-Fórum do Tribunal de Justiça do Paraná, em Curitiba, também representando a AMUVI. A solenidade de lançamento contou com a presença de autoridades como o Presidente do TJPR, Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, o Governador em exercício do Estado do Paraná, Darci Piana.

A iniciativa visa modernizar o Judiciário paranaense, tornando-o mais célere, eficiente e acessível à população.

O projeto E-Fórum prevê a digitalização de todos os processos do TJPR, desde a sua instauração até o seu julgamento final. Isso significa que os cidadãos poderão realizar todos os atos processuais de forma online, sem precisar se deslocar até um fórum. O projeto também prevê a criação de um portal único de acesso à justiça, onde os cidadãos poderão consultar processos, peticionar, agendar audiências e realizar diversos outros serviços.

Prefeito Toledo destacou a importância do projeto E-Fórum para os municípios do Vale do Ivaí. “A digitalização dos serviços do Judiciário facilitará o acesso à justiça para toda a população da região, especialmente para aqueles que residem em áreas mais distantes dos centros urbanos. Este projeto é um marco histórico para o Judiciário paranaense e a iniciativa representa um grande passo para a modernização da justiça e para a democratização do acesso à justiça no estado do Paraná”, afirmou Toledo.