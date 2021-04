Prefeito Lauro realiza tradicional entrega de ovos de páscoa

O Prefeito Lauro Junior e a Primeira Dama Stella Silva, juntamente com o vice-prefeito Fifa, a Diretora do Dep. de Educação Meire Bueno e Vereadores, estiveram nas escolas e CMEIS realizando a tradicional entrega dos Ovos de Páscoa para as crianças.

Como as aulas presenciais estão suspensas devido à pandemia da Covid-19, os pais e responsáveis pelas crianças podem retirar os ovos diretamente nas escolas e CMEIS. Vida nova, esperança, saúde e paz é o que a Prefeitura de Jandaia do Sul deseja a todos os jandaienses!