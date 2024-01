Prefeito Lauro Junior tem caso da S-10 arquivado

No último dia 16, a Promotoria de Justiça da Comarca de Jandaia do Sul, arquivou o Inquérito Civil Público que apurava a utilização ilegal de veículos da frota pública de Jandaia do Sul pelo prefeito municipal, Lauro de Souza Silva Junior e do então Diretor do Departamento de Saúde, Antônio Tadeu Rocco e o desvio de finalidade na utilização do veículo S10, adquirido para fazer frente às demandas da saúde pública e que tem sido utilizada pelo Prefeito Municipal.