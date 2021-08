Prefeito Lauro Junior participa de encontro com ministro da educação

O prefeito Lauro Junior participou hoje (16) de encontro com o Ministro da Educação Milton Ribeiro e o Presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) Marcelo Lopes da Ponte, na cidade de Arapongas.

O Deputado Federal Felipe Francischini, a Diretora do Departamento de Educação Meire Bueno, o Presidente da Câmara João Paulo Bosio e demais autoridades estiveram junto com o Prefeito Lauro Junior recebendo orientações técnicas sobre os programas do Governo Federal que podem ser implantados em Jandaia do Sul. Além disso, foram solicitados mais investimentos para o município na área da Educação.