Prefeito Lauro anuncia convênio com Itaipu Binacional

O Prefeito Lauro Junior anunciou nesta quarta-feira (20), juntamente com os vereadores Welton, De Lima, Tadeu Rocco, Ranzani e João Paulo, com muita satisfação, o convênio com a Itaipu Binacional – Programa Mais que Energia.

O Programa consiste no repasse de recursos para a obra de pavimentação da Estrada do Canutã de aproximadamente 5 km.

“O valor do recurso pago nesta quarta-feira pela Itaipu é de R$ 2.029.800,00 e contra partida do município de R$ 358.200,00 totalizando 2.388.000,00. O projeto já foi enviado e está aguardando correções, porém, as medidas administrativas e burocráticas já estão sendo encaminhadas e dentro em breve queremos iniciar e concluir essa obra que será de grande valia para os produtores e todos que utilizam dessa estrada”, salientou o Prefeito Lauro Junior.

O prefeito agradece ao Diretor Geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, pela parceria com o município de Jandaia do Sul e informa que esse investimento faz parte do maior pacote de obras de toda a história do município, anunciado na última semana.