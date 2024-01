Prefeito Lauro acompanha visita técnica para retorno das obras do PAM

Nesta quinta-feira (11) o Prefeito Lauro Junior, acompanhado da diretora do Departamento de Saúde, Elza Ferraz, dos vereadores Ranzani, Welton, Tadeu Rocco e do diretor de obras, Luciano Lasperg, realizaram visita técnica para o retorno das obras de reforma do PAM (Pronto Atendimento Municipal).

A empresa vencedora da licitação, informou que está preparada e organizada para iniciar as obras na próxima segunda-feira (15/01).

O investimento na reforma passa de R$ 1 Milhão, com recurso do município de Jandaia do Sul e do Governo do Paraná, através do Governador Ratinho Junior, Secretário da Saúde do Estado, Beto Preto e Deputado Estadual do Carmo.

No ano de 2021 a empresa que iniciou a obra pediu o encerramento do contrato. O município, então, realizou toda a revisão e alteração do projeto e abriu novamente a licitação, sendo que o valor da obra aumentou em mais de 50% do valor inicial.