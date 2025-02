Prefeito Ditão Pupio recebe representantes do Sesc/Senac de Apucarana para discutir parcerias para Jandaia do Sul

Na tarde desta terça-feira, 25 de fevereiro, o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu representantes do Sesc e Senac Apucarana para uma reunião estratégica sobre possíveis parcerias entre o município e as instituições.

O encontro contou com a participação do gerente executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, da técnica de atividades, Nathalia Cristina Coutinho, do gerente executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva, e do técnico de relações com o mercado, Rodrigo Hirata. Também estiveram presentes membros da administração municipal, incluindo Sheila Cristina da Silva, responsável pelo Departamento de Educação e Esportes, Reinaldo Missiato, do Departamento de Indústria e Comércio, Mara Rúbia Nunes, do Departamento de Cultura, e Alex Chaves, coordenador de Esportes.

O objetivo da reunião foi apresentar as atividades que o Sesc e Senac podem oferecer à cidade, incluindo iniciativas voltadas à educação, cultura, saúde e desenvolvimento social. Durante o encontro, foi exibido um vídeo da Desembargadora de Justiça, destacando a importância do programa Justiça no Bairro e do Casamento Coletivo, projetos desenvolvidos em parceria com o Tribunal de Justiça.

O prefeito Ditão Pupio reforçou a importância dessas iniciativas para a população de Jandaia do Sul e destacou a disposição da gestão municipal em apoiar projetos que beneficiem a comunidade. “É fundamental que possamos trazer ações como essas para o município, oferecendo serviços essenciais à nossa população e fortalecendo parcerias que promovam o bem-estar social”, afirmou o prefeito.

A reunião teve duração de aproximadamente uma hora e possibilitou um diálogo produtivo entre o município, o Sesc e o Senac, abrindo caminho para futuras colaborações em diversas áreas. O próximo passo será o alinhamento das tratativas para viabilizar as ações no município, garantindo que os projetos possam atender à população de forma eficaz e acessível.

