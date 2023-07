Peça se solta de caminhão e fere motorista na PR-444

Na manhã desta quinta-feira (13), um homem de 56 anos ficou ferido em um acidente na PR-444, em Mandaguari. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima conduzia um GM Classic com placas de Aguaí (SP) quando foi atingida por uma peça que se soltou de um caminhão no quilômetro 38 da rodovia.

O homem precisou ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Arapongas

A PRE destacou que o GM Classic ficou danificado devido ao acidente. O caminhão envolvido no incidente seguiu viagem e não foi identificado até o momento. Existe a possibilidade de o motorista do caminhão não ter percebido que a peça se soltou do veículo.