Posto avançado da Defensoria Pública completa um ano em Jandaia do Sul

Jandaia do Sul recebeu um posto avançado da Defensoria Pública há um ano, onde a população da comarca – que, além de Jandaia do Sul, inclui as cidades de Kaloré, São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso e Marumbi – pode receber atendimento nas áreas de Família e Sucessões, Execução Penal, Criminal e Infância e Juventude Cível e Infracional.

Desde março de 2023, quando começou, o atendimento é feito na sala do Fórum da Comarca de Jandaia do Sul, na Rua Plácido Caldas, nº 536, de segunda a quinta-feira, das 13h e 17h, local que foi oficialmente inaugurado na quarta-feira (13).

“A população tem recebido muito bem a Defensoria”, avalia a defensora pública que atua na comarca, Maria Luiza Lopez Valverde. “Nesse primeiro ano, pudemos fazer diversos atendimentos, conscientizando os usuários e as usuárias da Defensoria Pública acerca de seus direitos. Me sinto muito honrada de ser a primeira defensora pública da comarca de Jandaia do Sul e espero que a DPE-PR possa crescer ainda mais, levando mais dignidade e acesso à Justiça para a população em situação de vulnerabilidade de todas as comarcas do estado”.

SERVIÇO:

Defensoria Pública do Estado do Paraná em Jandaia do Sul, Kaloré, São Pedro do Ivaí, Bom Sucesso e Marumbi

Atendimento de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h

Endereço: Rua Plácido Caldas, 536 (Fórum da Comarca de Jandaia do Sul)

Telefone: (43) 98870-1982