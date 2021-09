Posse do Conselho Municipal de Política Cultural de Jandaia do Sul

Os conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural de Jandaia do Sul (CMPC) tomaram posse na quinta-feira dia 23/09/2021 ás 19 horas no áuditório Professor Lourenço Ildenfoso da Silva .

O Conselho Municipal de Política Cultural de Jandaia do Sul é o órgão do sistema responsável pela legislação cultural, que regulamenta, fiscaliza e propõe medidas para melhoria das políticas culturais. É também um instrumento de ação social atendendo as demandas da sociedade quanto à transparência no uso dos recursos e a qualificação dos serviços públicos culturais. A sociedade, representada no Conselho, torna-se vigilante na defesa do direito de todos à cultura de qualidade e na observância dos regulamentos e leis federais.

O Conselho Municipal de Política Cultural de Jandaia do Sul, em sintonia com as políticas nacional e estadual, deve estar aberto à participação das diversas tendências culturais, o que o torna representativo entre os habitantes do município e perante os demais organismos de poder. O Conselho deve dividir com a população a preocupação com a cultura municipal na busca de alternativas para os problemas existentes, evitando vínculo com partidos políticos.

São os conselheiros eleitos da sociedade civil:

Os representantes eleitos do segmento das Artes Visuais, Artes Cênicas e Áudio Visual: Titular: Gustavo Gabriel Fontollan e o suplente Márcio Cesar Ruiz

Representantes eleitos do segmento da Música e Produção Cultural: Titular Leonardo Cesar Bonfim e a suplente Liliam Kedine Bachete a Conceição Rabassi.

Representantes eleitas do segmento do Artesanato e Cultura Popular: a Titular Mauren Carla Delalibera e a suplente Maria José dos Santos.

Representantes eleitas do segmento da Dança, Literatura e Patrimônio Histórico Cultural: Titular Mara Rúbia Nunes e a suplente Elza Brioni.

Representantes eleitos do segmento das ONGS (sem fins lucrativos) e Espaços Culturais de Formação: Titular Bianca Padovan Heinz e o suplente William Henrique Ravaneli.

São os conselheiros convidados para compor a governança:

Representantes convidados para a pasta do Departamento de Educação e Esporte: Titular: Ana Rosa Castilho e a suplente Elineia Oliveira.

Representantes convidados para a pasta administrativa: Titular Marcos Antônio Rezende e o suplente Cristiano Jesus Maranho.

Representantes convidados para a pasta de Indústria Comercio e Turismo: Titular: Vitor Masashi Elias Hashimoto e o suplente Elvis Junior Pontara.

Representantes convidados para a pasta da Câmara dos vereadores: Titular: Welton Pinheiro e o suplente: João Paulo Bósio.

Representantes convidados para a pasta do Departamento de Cultura: Titular: Crystiane Aparecida Martins Borba e o suplente Geraldo Wanderley Bezerra.