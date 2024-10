Ponte entre Borrazópolis e Kaloré será interditada de 28 de outubro a 18 de novembro

(Agência Estadual) O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que será interditada a ponte sobre o Rio Bom na PRC-466, entre Borrazópolis e Kaloré, no Vale do Ivaí, entre 28 de outubro e 18 de novembro.

O bloqueio total do tráfego de veículos durante estes 21 dias é necessário para implantar novas lajes de transferência em concreto no encontro entre a ponte e as suas cabeceiras. O serviço inclui a demolição do pavimento, execução das armaduras metálicas e a concretagem, além do tempo de cura do concreto.

Devido ao espaço reduzido da pista, com faixas de rolamento de 3,10 metros cada, não é possível operação pare-e-siga durante este serviço na ponte, sendo obrigatória a interdição. Como opção de desvio, usuários devem utilizar a PR-170, entre Apucarana e Borrazópolis.

REFORMA – As novas lajes são parte de uma reforma geral da ponte sobre o Rio Bom, prevista em um contrato de manutenção de 13 obras de arte especiais do Escritório Regional Vale do Ivaí da Superintendência Regional Norte do DER/PR, um investimento de R$ 9.199.783,44.

Somente nesta ponte o valor passa de R$ 400 mil, e inclui também reparo e recuperação das estruturas de concreto, melhorias do sistema de drenagem de águas na ponte e instalação de dispositivos de drenagem nos acessos, substituição das juntas de dilatação do tabuleiro, nova sinalização horizontal e instalação de tachões refletivos, limpeza e pintura, entre outros. Ela tem 107,7 metros de comprimento e 6,4 metros de altura.