Motociclista de 19 anos é preso após perseguição policial e apreensão de cocaína em...
Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (6), em Jandaia do Sul, após uma perseguição policial que...
Gabrielly aniversariando
Gabrielly Fernanda Dias de Carvalho, faz aniversário neste sábado 07/11. Ela está no Canadá 🍁 fazendo intercâmbio e mesmo distante recebe os parabéns de...
Faleceu a Professora Maria Liete Medeiros
Faleceu a Professora Maria Liete Medeiros. O velório acontece na Capela do Prever e o sepultamento está marcado para às 16h deste sábado (7).
Faleceu Braz Martins Castilho
Faleceu aos 89 anos, o Senhor Braz Martins Castilho. O velório acontece na Capela do Prever a partir das 8h da manhã deste sábado (7).
Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Jandaia do Sul e Bom Sucesso
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu dois mandados de prisão em ocorrências distintas, envolvendo crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e...
Brigada Comunitária atende acidente de trânsito na Rua Tocantins
Um acidente de trânsito envolvendo um VW Gol foi registrado na tarde desta sexta-feira (6), na Rua Tocantins, região da Vila Rica, em Jandaia...
Homem é preso após agredir companheira durante discussão por término de relacionamento em São...
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (5), na Rua Santa Juliana, região central de São Pedro do...