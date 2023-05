Policial Civil de Jandaia do Sul recebe nova viatura

Na ultima sexta feira (5) o governador Ratinho Junior e o secretário de segurança pública do Paraná Hudson Teixeira estiveram em Maringá, onde realizaram a entrega de viaturas para a Policia Civil.

O Prefeito Lauro Junior junto ao Delegado de Policia Carlos Diego e o escrivão André Mareze, recebeu das mãos do secretário Hudson as chaves do Fiat Pulse.

A viatura descaracterizada para serviços administrativos e para investigações, irá reforça a frota da Policia Civil de Jandaia do Sul.