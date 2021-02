Policiais militares visitam criança a pedido da mãe

A equipe do Destacamento Policial de Marilândia do Sul, foi informada pela Sra Juliane Gutierres, de que seu filho Victor Roberto Gutierres de 6 anos é admirador do trabalho da Policia Militar e que o sonho do menino era receber a visita dos policiais em sua casa. Diante da informação a equipe composta pelo Sgt David, Cb Antonio e Sd Sandra decidiram realizar uma visita ao menino Victor, levando algumas lembrancinhas.

Logo após, a mãe de Victor agradeceu a visita e publicou as fotos em sua rede social Facebook, agradecendo a equipe pela visita e salientando a felicidade de Victor.