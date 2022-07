Polícia Militar realizou blitz em Jandaia do Sul

A operação foi realizada na tarde desta terça-feira (19).

Conforme a PM, para a Operação Bloqueio no município de Jandaia do Sul foram escolhidos como locais a Av. Getúlio Vargas e também a Av. Tancredo Neves.

A operação contou com o efetivo de 5 equipes e 10 policiais e teve como principal objetivo a localização e apreensão de ilícitos, tais como armas e drogas, além de proporcionar aos moradores sensação de segurança.

Por conseguinte, vários veículos e motocicletas foram abordados e vistoriados, resultando na abordagem de 19 veículos, 11 motocicletas e 35 pessoas.

Ao término da ação, nenhum ilícito foi localizado, no entanto, 4 veículos foram recolhidos ao Pátio do Detran por pendências administrativas, sendo 3 motocicletas e 1 automóvel. Por fim, 15 autos de Infrações foram lavrados no local.