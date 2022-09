Polícia Militar realiza palestra para centenas de crianças em Jandaia do Sul

Nesta segunda e terça-feira (19 e 20), a Polícia Militar participou das atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito na cidade de Jandaia do Sul. Para tanto, ministrou palestras a centenas de crianças nos dois dias.

O encontro ocorreu no Anfiteatro Municipal de Jandaia do Sul, situado na Praça do Café. Diversas escolas participaram, levando seus alunos para assistirem à palestra ministrada pela Cabo Adriana, do 10º Batalhão de Polícia Militar. A policial explicou sobre segurança no trânsito de forma lúdica e educativa, com conteúdo voltado à faixa etária presente.

Dessa forma, as crianças aprendem e tomam ciência de atitudes que devem ser praticadas ou evitadas por condutores de automóveis ou motocicletas, pedestres ou ciclistas, para que seja possível construir um trânsito mais seguro a todos.

Comunicação Social do 10°BPM.