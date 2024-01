Polícia Militar prende homem com mandado em aberto

A ocorrência foi registrada às 18h24 desta quarta-feira (17) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, nesta data, durante patrulhamento pela área central do município, mais precisamente na Rua João Ruiz Galian, foi avistado um indivíduo, o qual já era de conhecimento da equipe estar com mandado de prisão pela comarca de Jandaia do Sul, que estava no interior de um estabelecimento comercial, onde de imediato foi realizada a

abordagem do local e a detenção do referido indivíduo, posterior encaminhamento até a Delegacia de Polícia/Depende Jandaia do Sul para providências cabíveis.