Polícia Militar é chamada após desentendimento entre taxistas

Na manhã de quarta-feira (30) a Polícia Militar foi chamada para dar atendimento em uma lesão corporal na Praça do Café em Jandaia do Sul, onde um taxista teria agredido uma pessoa.

Conforme a Polícia Militar, no local foi entrado em contato com a vítima, que relatou que estava em seu taxi quando foi abordado por outro taxista que lhe agrediu com soco na face e na cabeça e que o mesmo caiu no chão, momento este que o acusado se evadiu do local.

A equipe realizou patrulhamento porém não obteve êxito em localizar o autor. A vítima foi orientada.