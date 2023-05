Polícia Militar é chamada após crime de desacato a funcionário público

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta terça-feira (2) no almoxarifado da prefeitura.

Conforme a Polícia Militar, após o repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de desacato a funcionário público, a equipe deslocou ao endereço e, em contato com o representante do serviço administrativo municipal, este informou que uma mulher de 57 anos adentrou o pátio de máquinas da prefeitura municipal com um veículo Prisma e defronte ao escritório da administração despejou dejetos (lixo doméstico) com o intuito de provocar os servidores municipais ali presentes. Ainda proferiu frases de baixo calão e arrancou com o veículo em alta velocidade em área demarcada como sentido único de direção pela contramão tomando rumo ignorado.