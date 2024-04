Polícia Militar apreende veículo com grande quantidade de droga em Jandaia

Na manhã desta quarta-feira (10) a Polícia Militar de Jandaia do Sul apreendeu uma grande quantidade de droga, que pesou 272 kg.

A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira, 10, uma operação que culminou na apreensão de grande quantidade de drogas na cidade de Jandaia do Sul, resultando na prisão de dois indivíduos.

Equipes da Agência Local de Inteligência do 10º BPM vêm mantendo um acompanhamento sistemático de ações criminosas ocorridas na região. Durante as diligências realizadas pela manhã, os policiais observaram dois veículos passando pela cidade de Bom Sucesso em direção a Jandaia do Sul de maneira que levantou suspeição.

Foi optado por realizar a abordagem dos dois automóveis na rodovia BR 369, com o apoio da Radiopatrulha de Jandaia do Sul. Na Pajero, foram encontrados cerca de 272 quilos de substância análoga à maconha, 3068 unidades de cigarros de maconha industrializados, bem como algumas unidades de anabolizantes. No Voyage, que estaria sendo utilizado como “batedor” do automóvel que transportava as drogas, foram localizadas algumas garrafas de uísque.

Os condutores dos dois veículos foram identificados, sendo dado voz de prisão a ambos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os entorpecentes apreendidos e os detidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil do município para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis.