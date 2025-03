Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Jandaia do Sul

Na tarde de ontem, a Polícia Militar de Jandaia do Sul cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 38 anos, expedido pela Comarca de Marialva. O indivíduo foi preso pelo crime de Roubo, tipificado no Artigo 157 do Código Penal.

A prisão ocorreu no centro da cidade, na Rua José Maria de Paula. Após a abordagem, o homem foi encaminhado para o Departamento de Polícia do Paraná (DEPEN) de Jandaia do Sul.

Chama a atenção que o preso havia realizado uma cirurgia recente no pé direito, com um parafuso ainda aparente. Devido à falta de um camburão na viatura utilizada pela equipe, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe durante o transporte.

