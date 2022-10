Polícia Militar apreende droga, dinheiro e arma artesanal em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h30 de domingo (17) na Rua A em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe durante a Operação Sinergia recebeu informações da Agência Local de Inteligência que no local acima citado haveria grande movimentação de usuários de drogas, que chegavam rapidamente no portão pegavam algo e saiam na sequência.

Diante dos fatos as equipes ao se aproximarem da residência, visualizaram um indivíduo no portão do lado de fora, sendo que este ao ver a viatura tentou se evadir, porém foi contido e identificado.

Na garagem da residência foram abordados dois irmãos. Ambos foram questionados sobre as denúncias de tráfico e admitiram estarem vendendo crack no local, tendo um deles levado a equipe até um veículo abandonado estacionado na frente da residência, sendo localizada uma porção de crack pesando aproximadamente 5g.

Foi localizada também na casa uma porção de maconha pesando 12,9 gramas, R$ 493,75 em dinheiro, uma arma artesanal cal.32 em cima de uma cômoda em um dos quartos e mais três munições calibre .32.

Diante dos fatos ambos os autores foram encaminhados até a delegacia de Jandaia para as providências cabíveis. Os autores já na delegacia informaram que o dinheiro encontrado é proveniente da venda de crack e que a droga localizada renderia aproximadamente R$ 300,00.