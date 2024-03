Polícia Civil recupera carro furtado e prende dois suspeitos em Jandaia

A Polícia Civil de Jandaia do Sul, realizou a apreensão de um adolescente e a prisão de um jovem de 20 anos, sob suspeita de estarem envolvidos em um caso de furto de um carro. Durante a operação, foram encontradas com os suspeitos as chaves do veículo, um VW Saveiro, além de toucas ninja e dois carregadores de pistola.

A ação policial resultou na recuperação do veículo na cidade de Apucarana, onde os investigadores descobriram que o carro estava prestes a ser vendido a um receptador. Este é o terceiro veículo furtado ou roubado que a Polícia Civil de Jandaia do Sul recuperou nos últimos 30 dias.

De acordo com a Polícia, o jovem de 20 anos será autuado por corrupção de menores, furto e porte ilegal de arma de fogo.