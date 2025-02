Polícia Civil de Jandaia recupera mais objetos furtados

Em prosseguimento às investigações relacionadas aos furtos registrados no último fim de semana nas cidades de Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí, a Polícia Civil de Jandaia do Sul, na data de hoje (13/10), por volta das 10h, realizou a recuperação de novos objetos subtraídos.

Dentre os itens resgatados, destacam-se um conjunto de chaves, uma furadeira da marca Bosch, uma televisão de 32 polegadas, tenis Schutz, ventilador, furadeira, extensão e uma máquina de solda.

As investigações seguem de forma diligente, com o objetivo de localizar e restituir o restante dos bens furtados.

