A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, cumpriu, nesta quinta-feira (26/11), mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, investigado por tentativa de feminicídio ocorrida no Distrito de Marisa, município de São Pedro do Ivaí/PR.

A prisão foi realizada após o Poder Judiciário deferir representação formulada pela autoridade policial, fundamentada na gravidade dos fatos, no histórico de violência atribuído ao investigado e na necessidade de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência vigentes em favor da vítima.

O crime ocorreu em 14 de novembro de 2026, quando o investigado agrediu uma mulher de 23 anos com golpes de canivete, atingindo as regiões torácica e abdominal. A vítima sofreu ferimentos graves, necessitou de atendimento médico emergencial e foi transferida para um hospital em Apucarana.

As investigações demonstraram que a vítima já havia sido alvo de agressões físicas e ameaças de morte atribuídas ao mesmo homem em agosto de 2026, circunstâncias que motivaram a concessão judicial de medidas protetivas de urgência. Apesar de ter sido formalmente cientificado das restrições, o investigado voltou a agredi-la.

Na mesma ocasião, uma criança de nove anos, sobrinha da vítima, também foi agredida pelo investigado.

O inquérito policial foi concluído, com o indiciamento do homem pelos crimes de feminicídio tentado, lesão corporal simples e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Diante do risco concreto de reiteração da violência, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, medida posteriormente deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta data.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi colocado à disposição da Justiça.