Dois funcionários do Canil Municipal de Apucarana ficaram feridos após serem atacados por um cachorro na manhã desta quinta-feira (26). Os trabalhadores sofreram ferimentos graves nos braços e precisaram ser encaminhados ao hospital.

De acordo com informações divulgadas pelo TNOnline, a ocorrência foi registrada por volta das 11h30, no Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa). A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a situação.

Segundo o relato do guarda municipal Pablo Aparecido Rocha Pereira, os funcionários realizavam os cuidados com o animal quando, após ser solto dentro de uma baia, ele avançou contra um dos trabalhadores. Um segundo funcionário tentou ajudar o colega, mas também acabou sendo atacado.

As duas vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao Hospital da Providência.

Ainda conforme as informações, o cachorro havia sido levado ao canil após atacar integrantes da família com quem vivia. A equipe do Cemsa deverá avaliar quais medidas serão adotadas em relação ao animal.

A Prefeitura de Apucarana informou que está prestando apoio aos dois funcionários feridos.