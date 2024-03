Polícia Civil de Jandaia do Sul prende suspeitos de assassinato brutal

A Polícia Civil de Jandaia do Sul, realizou a prisão preventiva de três adultos e a apreensão de um adolescente que são suspeitos de estarem envolvidos em um assassinato chocante ocorrido no município no dia 17 de fevereiro. A vítima, identificada como Carlos Daniel Vicente Alves, de 24 anos, foi cruelmente assassinada com 51 facadas enquanto dormia, de acordo com as informações fornecidas pelos policiais.

O crime ocorreu em uma casa abandonada na Rua Rafael Morales Sanches, no centro de Jandaia do Sul.

Segundo os investigadores, as prisões e apreensão foram realizadas nesta terça-feira (5), juntamente com a conclusão do inquérito que apontou a participação dos quatro indivíduos no crime. Inicialmente tratado como homicídio, as investigações revelaram que se tratava, na verdade, de um crime de latrocínio, onde os suspeitos teriam roubado uma quantia em dinheiro da vítima após o assassinato.

O aspecto mais perturbador da situação é que toda a ação foi filmada pelos próprios envolvidos, o que chamou a atenção das autoridades. As facadas foram desferidas principalmente na região das costas da vítima, evidenciando a brutalidade do ato cometido.